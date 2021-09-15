Проект госбюджета на 2022 год утвердил Кабмин. Фото: pravda.if.ua

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Государственный бюджет на 2022 год одобрил Кабинет министров Украины.

Бюджет рассчитан на действующей налоговой базе и разработан на основе бюджетной декларации на 2022−2024 годы. Ключевые приоритеты останутся неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики. Об этом шла речь на заседании Кабмина 15 сентября, которое транслировалось на YouTube.

Министр финансов Сергей Марченко отметил на заседании, что рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару — 28,6−28,7 грн/долл. Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 млрд грн, а среднемесячная зарплата 15 тыс. 258 грн, уровень безработицы — 8,5%.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, основные макроэкономические параметры — это уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, роста зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

На образование правительство предлагает выделить 90 млрд грн и это на 21 млрд грн больше, чем в 2021 году. Предусматривается повышение зарплат учителей, повышение в 1,5−2,5 раза стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений.

На бюджет Пенсионного фонда на следующий год предусмотрели 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше, чем в этом году.

Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Перерасчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн. Продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты, — напомнил Шмыгаль.

По его словам, 5,95% ВВП в проекте госбюджета-2022 предлагается направить на сектор безопасности и обороны. Обеспечение украинских военных хотят увеличить на 7,7 млрд грн, а также выделить «рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники». Кроме того, 5,5 млрд грн предлагается выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц.

На медицинскую отрасль в проекте госбюджета-2022 предусмотрели 193 млрд грн, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Шмыгаль отметил, что это позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн, а средняя зарплата врача будет выше за 22,5 тыс. грн.

Напомним, в Верховной Раде заявляли, что бюджет 2022 года планируют собрать путем налогов на физических лиц на 23 млрд грн, а по налогу на предприятия соберут всего 18 млрд грн.