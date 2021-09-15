Двух младенцев с подозрением на ковид подключили к аппаратам ИВЛ в Черновцах

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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В Черновицкой областной детской больнице двое новорожденных детей находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У этих детей есть подозрение на коронавирус, однако осложнения обусловлены преждевременным рождением, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на заместителя главного врача Оксану Знак.

Отмечается, что у матерей этих детей подтвержден коронавирус.

Всего в этой больнице находятся почти 30 детей из области с подтвержденными случаями коронавирусной болезни COVID-19.

Всего в Черновцах по состоянию на вчера, 14 сентября, коронавирус был лабораторно подтвержден у 112 детей. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

При этом за сутки госпитализировали 22 детей.

Отмечается, что в последнее время в городе значительно возросла заболеваемость ОРВИ. Большинство заболевших — дети: в городе за 36-ю неделю 2021 года были зарегистрированы 1 тыс. 554 случая ОРВИ, из которых 839 (или 54%) среди детей.

Источник: «Суспільне»