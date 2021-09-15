Білорусь заявила про обстріл прикордонного стовпа з України

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Білорусь заявила про обстріл свого прикордонного стовпа з території України. Відповідну інформацію було оприлюднено 15 вересня на сайті Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

Інцидент, як повідомляють прикордонники сусідньої країни, стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону. Під час огляду прикордонного стовпа на заставі «Сварині» на території Білорусі було виявлено пошкодження стовпа і щитка із зображенням державного герба Білорусі.

Результати проведеної зустрічі з українською стороною засвідчили, що постріли здійснювалися з території України. Триває розслідування, — йдеться у повідомленні білоруських прикордонників.

У Мінську також заявили про наявність пробоїн від дробу, ймовірно, внаслідок пострілу з мисливської рушниці.

Нагадаємо, Збройні сили України готуються дати відсіч противнику, зокрема і з території Білорусі. Провокація можлива на будь-якій ділянці державного кордону, але в першу чергу — в зоні проведення операції Об'єднаних сил, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Військові Росії і Білорусії 10 вересня розпочали практичні дії на спільних стратегічних навчаннях «Захід-2021». Навчання мають тривати до 16 вересня на дев’яти російських полігонах і на п’яти полігонах Білорусі, а також в південній частині Балтійського моря, у них планують задіяти близько 200 тис. осіб, понад 80 літаків і вертольотів та до 760 одиниць бойової техніки. Також на навчання «Захід-2021» прибули контингенти з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Пакистану та Шрі-Ланки.