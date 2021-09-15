Чоловік привіз до Одеси гранати, щоб в майбутньому їх продати, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n160215-granaty-v-kameri-shovu-supermarketu-zberigav-jytel-hersona-foto-video.html

Ракурс

В Одесі затримали 39-річного жителя Херсону, який привіз до міста п’ять гранат з метою подальшого продажу.

Дві з цих гранат він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, решту — в орендованій оселі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що адміністрація торговельного закладу повідомила поліції про виявлення підозрілої сумки в шафі. Оглянувши її, спеціалісти-вибухотехніки виявили дві гранати РГД-5 із запалами до них.

Менш ніж за добу вдалося розшукати власника заборонених предметів. Інші гранати виявили під час обшуку його домівки.

Обставини походження гранат наразі встановлюються, вилучені предмети направлені на експертизу.

Затриманий перебуває в СІЗО, йому оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою). За це правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині затримали чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати один із будинків.