Moderna меньше защищает от коронавируса со временем

вакцинация от коронавируса. Фото: istock

https://racurs.ua/n160230-moderna-menshe-zaschischaet-ot-koronavirusa-so-vremenem.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру, в том числе с использованием препарата Moderna.

Новые данные большого испытания препарата свидетельствуют, что защита ослабевает во время прививки без бустерной дозы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Moderna Стивена Хоге.

Сообщается, что Moderna сравнила эффективность вакцины у более 14 тыс. добровольцев, которые были привиты в период с июля по октябрь 2020 года.

Анализ показал высокий уровень заражения среди вакцинированных примерно 13 месяцев назад по сравнению с теми, кто был вакцинирован примерно восемь месяцев назад. Исследование проводилось с июля по август, когда царил штамм «Дельта».

В частности, с июля по август исследователи обнаружили 88 случаев коронавируса среди тех, кто получил две прививки позже, по сравнению с 162 случаями среди тех, кто привился в прошлом году.

В общем только 19 случаев были признаны серьезными, что является ключевым критерием оценки ослабления защиты. В Moderna сказали, что существует тенденция к уменьшению количества тяжелых случаев среди недавно вакцинированных, хотя результаты не были статистически значимыми.

Как отмечается, бустерная вакцина может увеличивать нейтрализующие антитела к уровням даже более высоким, чем после второй дозы. Эти данные резко контрастируют с данными нескольких исследований, которые показали, что защита вакцины Moderna длится дольше, чем у аналогичной вакцины Pfizer.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса третьей дозой происходит в некоторых странах. В то же время медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о ненужности массовой ревакцинации.

Источник: Reuters