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Ракурс
Быстрее и с разрушительными последствиями – ученые о новой COVID-волне в Украине

Быстрее и с разрушительными последствиями — ученые о новой COVID-волне в Украине

15 сен 2021, 12:29
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Коронавирус в Украине набирает обороты — количество больных увеличивается быстрее, чем ожидалось. Новые вспышки связывают с празднованием Дня Независимости и началом учебного года.

Также заболеваемость растет из-за агрессивности дельта-штамма. Новая волна коронавируса будет иметь более разрушительные последствия, чем предыдущие вспышки. Об этом сообщили исследователи Национальной академии наук (НАН).

Кроме того, увеличилось количество смертей от осложнений болезни. С началом учебного года резко возросла заболеваемость среди детей. Это подтверждает гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях.

Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где за две недели количество случаев болезни и положительных тестов удвоилось. Высокие темпы роста наблюдаются и в других западных регионах: Львовской, Волынской и Тернопольской областях.


По оценкам НАН, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 1,37 и имеет тенденцию к увеличению. Для сравнения, на пике прошлой волны число R было меньше 1,3.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 сентября, еще 4 тыс. 640 человек подхватили коронавирус, среди них 531 ребенок и 95 медработников. Госпитализированы 1 тыс. 609 человек, умерли от осложнений болезни 93 украинцы.

Источник: Ракурс


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