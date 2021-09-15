Взрыв в Днепре - что известно о погибшем ветеране АТО и спикере ГСЧС

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Взрыв автомобиля в Днепре, который полиция предварительно квалифицировала как теракт, унес жизнь спикера областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, капитана службы гражданской защиты Дарьи Гречищевой.

Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около 9.00 трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева, — говорится в Фейсбук-сообщении ГСЧС.

Причину гибели женщины в ГСЧС не указали. Однако написали, что Дарья была волонтером Красного Креста и помогала всем, кто в этом нуждался.

Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами. Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарье Гречищевой, — указали в ведомстве.

В автомобиле Nissan Primera, который взорвался 15 сентября вместе с Гречищевой находился Алексей Кавлак — ветеран АТО, член совета общественной организации «Украинский Легион», который работал инструктором 44 учебного центра тактической медицины. Известно, что Кавлак часто проводил занятия по тактической медицине. У мужчины был позывной «Змей».

Алексей Кавлак также был членом организации Aid Brothers, которая занимается обучением оказания первой медицинской помощи. Последний пост на странице Кавлака датирован 12 сентября. В нем говорится об уличной мастер-классе по оказанию ПМД.

Напомним, около 9.00 среды в Днепре взорвался автомобиль, в котором находилось два человека — ветеран АТО Алексей Кавлак и спикер местной ГСЧС Дарья Гречищева. Они погибли на месте происшествия. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.