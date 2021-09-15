Вибух у Дніпрі — що відомо про загиблого ветерана АТО і речницю ДСНС

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Вибух автомобіля у Дніпрі, який поліція попередньо кваліфікувала як теракт, забрав життя речниці обласного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, капітана служби цивільного захисту Дар’ї Гречіщевої.

Страшна новина для усієї нашої сім’ї рятувальників. Сьогодні близько 9.00 трагічно загинула начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар’я Гречіщева, — йдеться у Фейсбук-повідомленні ДСНС.

Причину загибелі жінки у ДСНС не вказали. Проте розповіли, що Дар’я була волонтером Червоного Хреста й допомагала усім, хто був у потребі.

Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою. Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами. Світла пам’ять нашій подрузі, колезі, просто прекрасній людині, капітану служби цивільного захисту Дар’ї Гречищевій, — вказали у відомстві.

В автомобілі Nissan Primera, який вибухнув 15 вересня разом з Гречищевою перебував Олексій Кавлак — ветеран АТО, член ради громадської організації «Український Легіон», який працював інструктором 44 навчального центру тактичної медицини. Відомо, що Кавлак часто проводив заняття навчання з тактичної медицини. Чоловік мав позивним «Змій».

Олексій Кавлак також був членом організації Aid Brothers, яка займається навчанням надання першої медичної допомоги. Останній пост на сторінці Кавлака датований 12 вересня. У ньому йдеться про вуличні майстер-класи з надання першої медичної допомоги.

Нагадаємо, близько 9.00 середи у Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебувало двоє осіб — ветеран АТО Олексій Кавлак та спікер місцевої ДСНС Дар’я Гречищева. Вони загинули на місці події. Зараз там працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.