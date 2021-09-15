Вибух у Дніпрі - поліція каже про теракт, загинув сапер з АТО і працівниця ДСНС

Вибух у Дніпрі — поліція каже про теракт, загинув сапер з АТО і працівниця ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n160183-vybuh-u-dnipri-policiya-kaje-pro-terakt-zagynuv-saper-z-ato-i-pracivnycya-dsns.htmlРакурс
Вибух автомобіля у Дніпрі, який стався близько 9.00 15 вересня, поліція попередньо кваліфікує як терористичний акт. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, які перебували у транспортному засобі Nissan Primer — чоловік і жінка.
Попередня правова кваліфікація — терористичний акт. Версії будуть озвучені трохи пізніше. Триває огляд місця події, — заявила прес-секретар головного управління Нацполіції у Дніпропетровської області Анна Старчевська.
За даними місцевих ЗМІ, чоловік був сапером в зоні АТО, а жінка — співробітницею Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Дніпрі.
Також ЗМІ пишуть, що це могло бути замовне вбивство. Чоловік нібито був членом громадської організації «Український легіон». За іншою версією, пара могла перевозити вибухівку і вона здетонувала.
https://www.youtube.com/watch?v=QO4v4HJPwsQ
Коментар спікер Нацполіції Дніпра: