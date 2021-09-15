Авто вибухнуло у Дніпрі — двоє загиблих, працює поліція

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Вибух авто у Дніпрі стався близько 9.00 у середу, 15 вересня. Очевидці повідомили про вибух транспортного засобу марки Nissan Primer. Внаслідок інциденту загинуло двоє осіб. Від вибухової хвилі в сусідньому будинку вилетіли вікна.

Цю інформацію підтвердили в управлінні Нацполіції Дніпра.

Внаслідок вибуху загинули дві особи, які перебували всередині автомобіля. Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9.00. Вибух стався на проспекті Богдана Хмельницького. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Встановлюються всі обставини події, — йдеться у повідомленні поліції.

Відео події публікують у соцмережах свідки. Наразі не зрозуміло, що стало причиною вибуху, і чи є подія — убивством. Фрагментів вибухівки поки не знайшли.