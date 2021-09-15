Показники госпіталізацій COVID-хворих перевищені в 7 областях. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n160178-pokaznyky-gospitalizaciy-covid-hvoryh-perevyscheni-v-7-oblastyah-tablycya.html

Ракурс

Статистика хворих на коронавірусну інфекцію в Україні свідчить, що станом 14 вересня всі області України перебувають у «зеленій» зоні адаптивного карантину.

Водночас зростає кількість регіонів, у яких епідеміологічні показники перебувають не в межах норми. Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 14 вересня показник COVID-госпіталізацій перевищений у:

Вінницькій області — 83,0%

Волинській області — 64,7%

Закарпатській області — 62,8%

Івано-Франківській області — 60,6%

Луганській області — 82,8%

Львівській області — 75,5%

Рівненській області — 51,9%

Найменше госпіталізували хворих на коронавірус у Києві, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Нагадаємо, 14 вересня у 4 тис. 640 українців виявили коронавірус, серед хворих — 531 дитина та 95 медпрацівників. Госпіталізували 1 тис. 609 осіб, померли від ускладнень хвороби 93 українці. Найбільші спалахи COVID-19 фіксували в Києві, Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.