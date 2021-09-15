Дисертацію Киви поглиблено вивчатимуть наукові заклади. Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n160177-dysertaciu-kyvy-poglybleno-vyvchatymut-naukovi-zaklady-rishennya-mon.html

Ракурс

Ілля Кива, скандальний нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», захистив дисертацію, яку Міністерство освіти та науки вирішило відправити на поглиблене вивчення.

Таке рішення прийняла експертна рада Міністерства на засіданні 14 вересня, на яке Кива не прийшов. Про це повідомляє Bihus.Info.

Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів, — повідомив один із членів експертної комісії після завершення засідання.

Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Киви «є серйозні зауваження». Вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня.

На цьому ж засіданні експертна рада розглядала докторську дисертацію Ірини Жукової — офіційної опонентки Іллі Киви на захисті його кандидатської дисертації. З матеріалів Bihus.Info випливає, що Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2021 року народний депутат фракції ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію і став кандидатом наук із державного управління. Представники наукової громадськості України назвали цей факт «скандалом року» в антипремії «Академічна негідність року».

Джерело: Bihus.Info