Диссертацию Киви будут углубленно изучать научные учреждения. Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/n160177-dissertaciu-kivi-budut-uglublenno-izuchat-nauchnye-uchrejdeniya-reshenie-mon.html

Ракурс

Илья Кива, скандальный нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», защитил диссертацию, которую Министерство образования и науки решило отправить на углубленное изучение.

Такое решение принял экспертный совет Министерства на заседании 14 сентября, на которое Кива не пришел. Об этом сообщает Bihus.Info.

Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных учреждений, — сообщил один из членов экспертной комиссии после завершения заседания.

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Киви «есть серьезные замечания». Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще с 15 июня.

На этом же заседании экспертный совет также рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой — официальной оппонентки Ильи Кивы на защите его кандидатской диссертации. Из материалов Bihus.Info следует, что Ирина Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.

Напомним, в конце апреля 2021 года народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Представители научной общественности Украины назвали этот факт «скандалом года» в антипремии «Академическая негодность года».

Источник: Bihus.Info