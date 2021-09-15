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Показатели госпитализаций COVID-больных превышены в 7 областях. Фото: Ракурс

Показатели госпитализаций COVID-больных превышены в 7 областях (ТАБЛИЦА)

15 сен 2021, 10:22
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Статистика больных коронавирусной инфекцией в Украине свидетельствует, что по состоянию 14 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина.

В то же время, растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы. Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По состоянию на 14 сентября показатель COVID-госпитализаций превышен в:

  • Винницкой области — 83,0%
  • Волынской области — 64,7%
  • Закарпатской области — 62,8%
  • Ивано-Франковской области — 60,6%
  • Луганской области — 82,8%
  • Львовской области — 75,5%
  • Ровенской области — 51,9%

Наименьшее госпитализировали больных коронавирусом в Киеве, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.


Таблица: Минздрав

Напомним, 14 сентября у 4 тыс. 640 украинцев обнаружили коронавирус, среди больных — 531 ребенок и 95 медработников. Госпитализировали 1 тыс. 609 человек, умерли от осложнений болезни 93 украинца. Наибольшие вспышки COVID-19 фиксировали в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Источник: Ракурс


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