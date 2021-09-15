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Авто взорвалось в Днепре - двое погибших, работает полиция
Авто взорвалось в Днепре — двое погибших, работает полиция (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n160179-avto-vzorvalos-v-dnepre-dvoe-pogibshih-rabotaet-policiya-foto-video.htmlРакурс
Взрыв авто в Днепре произошел около 9.00 в среду, 15 сентября. Очевидцы сообщили о взрыве транспортного средства марки Nissan Primer. В результате инцидента погибли два человека. Сильная взрывная волна выбила окна в соседнем доме.
Эту информацию подтвердили в управлении Нацполиции Днепра.
В результате взрыва погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля. Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9.00. Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении полиции.
Видео события публикуют в соцсетях свидетели. Пока не ясно, что стало причиной взрыва, и является ли данное происшествие — убийством. Фрагментов взрывчатки пока не нашли.
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