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«Велике будівництво» потягне з бюджету-2021 ще 15 млрд. Фото: Радіо Свобода
«Велике будівництво» потягне з бюджету-2021 ще 15 млрдhttps://racurs.ua/ua/n160182-velyke-budivnyctvo-potyagne-z-budjetu-2021-sche-15-mlrd.htmlРакурс
Зміни до бюджету-2021 через депутатів пропонує уряд. Йдеться про збільшення виплат на субсидії, а також для програми «Велике будівництво».
12 млрд пропонують додатково виділити на субсидії, ще 15 млрд — на «Велике будівництво». Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Також пропонують виділити додаткові гроші на такі сфери:
- інфраструктурна субвенція — 1,5 млрд;
- соціально-економічна сфера — 2,5 млрд,
- виплати боргів шахтам — 1 млрд;
- COVID-пакети для медиків — 2 млрд;
- виплати Збройним Силам України — 3,8 млрд;
- на інші виплати — 1,5 млрд.
Нагадаємо, раніше уряд дозволив забрати у «Нафтогазу» мільярди, які компанія зберігала на закупівлю газу на зиму. Гроші використають на проект «Велике будівництво».
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