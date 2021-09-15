Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Велике будівництво» потягне з бюджету-2021 ще 15 млрд. Фото: Радіо Свобода

«Велике будівництво» потягне з бюджету-2021 ще 15 млрд

15 вер 2021, 10:59
999

Зміни до бюджету-2021 через депутатів пропонує уряд. Йдеться про збільшення виплат на субсидії, а також для програми «Велике будівництво».

12 млрд пропонують додатково виділити на субсидії, ще 15 млрд — на «Велике будівництво». Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.


Також пропонують виділити додаткові гроші на такі сфери:

  • інфраструктурна субвенція — 1,5 млрд;
  • соціально-економічна сфера — 2,5 млрд,
  • виплати боргів шахтам — 1 млрд;
  • COVID-пакети для медиків — 2 млрд;
  • виплати Збройним Силам України — 3,8 млрд;
  • на інші виплати — 1,5 млрд.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив забрати у «Нафтогазу» мільярди, які компанія зберігала на закупівлю газу на зиму. Гроші використають на проект «Велике будівництво».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів