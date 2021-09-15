«Велике будівництво» потягне з бюджету-2021 ще 15 млрд. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n160182-velyke-budivnyctvo-potyagne-z-budjetu-2021-sche-15-mlrd.html

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Зміни до бюджету-2021 через депутатів пропонує уряд. Йдеться про збільшення виплат на субсидії, а також для програми «Велике будівництво».

12 млрд пропонують додатково виділити на субсидії, ще 15 млрд — на «Велике будівництво». Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Також пропонують виділити додаткові гроші на такі сфери:

інфраструктурна субвенція — 1,5 млрд;

соціально-економічна сфера — 2,5 млрд,

виплати боргів шахтам — 1 млрд;

COVID-пакети для медиків — 2 млрд;

виплати Збройним Силам України — 3,8 млрд;

на інші виплати — 1,5 млрд.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив забрати у «Нафтогазу» мільярди, які компанія зберігала на закупівлю газу на зиму. Гроші використають на проект «Велике будівництво».