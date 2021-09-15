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Ракурс
«Большая стройка» потянет из бюджета-2021 еще 15 млрд. Фото: Радіо Свобода

«Большая стройка» потянет из бюджета-2021 еще 15 млрд

15 сен 2021, 10:59
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Изменения в бюджет-2021 через депутатов предлагает правительство. Речь идет об увеличении выплат на субсидии, а также для программы «Большая стройка».

12 млрд предлагают дополнительно выделить на субсидии, еще 15 млрд — на «Большую стройку». Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.


Также предлагают выделить дополнительные деньги на такие сферы:

  • инфраструктурная субвенция — 1,5 млрд;
  • социально-экономическая сфера — 2,5 млрд,
  • выплаты долгов шахтам — 1 млрд;
  • COVID-пакеты для медиков — 2 млрд;
  • выплаты Вооруженным Силам Украины — 3,8 млрд,
  • на другие выплаты — 1,5 млрд.

Напомним, ранее правительство позволило забрать у «Нафтогаза» миллиарды, которые компания хранила на закупку газа на зиму. Деньги будут использовать на проект «Большая стройка».

Источник: Ракурс


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