«Большая стройка» потянет из бюджета-2021 еще 15 млрд. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n160182-bolshaya-stroyka-potyanet-iz-budjeta-2021-esche-15-mlrd.html

Ракурс

Изменения в бюджет-2021 через депутатов предлагает правительство. Речь идет об увеличении выплат на субсидии, а также для программы «Большая стройка».

12 млрд предлагают дополнительно выделить на субсидии, еще 15 млрд — на «Большую стройку». Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Также предлагают выделить дополнительные деньги на такие сферы:

инфраструктурная субвенция — 1,5 млрд;

социально-экономическая сфера — 2,5 млрд,

выплаты долгов шахтам — 1 млрд;

COVID-пакеты для медиков — 2 млрд;

выплаты Вооруженным Силам Украины — 3,8 млрд,

на другие выплаты — 1,5 млрд.

Напомним, ранее правительство позволило забрать у «Нафтогаза» миллиарды, которые компания хранила на закупку газа на зиму. Деньги будут использовать на проект «Большая стройка».