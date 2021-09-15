Кассету с записью неопубликованной песни Джона Леннона пустят с молотка

Музыкант Джон Леннон. Фото: kulturologia.ru

https://racurs.ua/n160181-kassetu-s-zapisu-neopublikovannoy-pesni-djona-lennona-pustyat-s-molotka.html

Ракурс

Кассету с записью ранее неизданной песни Джона Леннона Radio Peace выставят на аукционе.

Продавать этот лот будут в Дании 28 сентября. Запись, которая нигде не звучала, датируется 1970 годом. В этом году Джон Леннон и его жена Йоко Оно находились в этой стране. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на аукционный дом Bruun Rassmussen.

По словам главы аукционного дома Алекса Бруун Расмуссена, пленка уникальна, поскольку представляет собой 33-минутное интервью музыканта в неформальной обстановке. Во время общения с журналистами Леннон исполнил несколько песен. Одна из таких композиций никогда не выходила в записи раньше.

Эксперты подсчитали, что стоимость лота составляет от 31 до 47,5 тыс. долл. Вместе с кассетой покупатель также получит фотографии, сделанные во время встречи, и выпуск газеты из интервью.

Напомним, в марте на аукционе за 54,2 тыс. долл. продали тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год.

Источник: France 24