Охота на дельфинов. Фото: historyurok.com.ua

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Массовую охоту на дельфинов устроили на Фарерских островах. Местные жители с помощью скоростных катеров и гидроциклов за несколько часов загнали большую стаю дельфинов на мелководье и убили 1 тыс. 428 особей.

Эта охота стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире. До этого самым массовым считалось убийство 1 тыс. 200 черных дельфинов в 1940 году. Об этом заявила природоохранная организация SeaShepherd.

На Фарерских островах распространена традиция гриндадрапа — охоты на китов, в которой могут участвовать представители местных общин. Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за ее запрет, отметила, что нынешняя охота была нелегальной. Многие участники прошедшей охоты не имели лицензии, которую на Фарерских островах выдают людям, прошедшим обучение, как быстро убивать дельфинов.

Фотографии и видеозаписи, снятые в ту ночь, показывают, что многие раненые дельфины, выброшенные на берег, оставались живы и продолжали шевелиться. Также кадры демонстрируют, что некоторые дельфины получили ранения от гребных винтов моторных лодок, из-за чего медленно и мучительно умирали.

Китобойный промысел на Фарерских островах развит с IX века. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них — частью культуры.