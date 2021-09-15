Полювання на дельфінів. Фото: historyurok.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160180-poluvannya-na-delfiniv-na-farerskyh-ostrovah-za-den-vbyly-1-5-tys-tvaryn.html

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Масове полювання на дельфінів влаштували на Фарерських островах. Місцеві жителі за допомогою швидкісних катерів і гідроциклів за кілька годин загнали велику зграю дельфінів на мілководдя та вбили 1 тис. 428 особин.

Це полювання стало найбільшим вбивством китоподібних, яке коли-небудь реєстрували у світі. До цього наймасовішим вважалося вбивство 1 тис. 200 чорних дельфінів в 1940 році. Про це заявила природоохоронна організація Sea Shepherd.

На Фарерських островах поширена традиція гріндадрапу — полювання на китів, в якій можуть брати участь представники місцевих громад. Організація Sea Shepherd, яка з 1980-х виступає за її заборону, зазначила, що нинішнє полювання було нелегальним. Багато учасників полювання не мали ліцензії, яку на Фарерських островах видають людям, які пройшли навчання, як швидко вбивати дельфінів.

Фотографії та відеозаписи, зняті в ту ніч, показують, що багато поранених дельфінів, викинутих на берег, залишалися живими та продовжували ворушитися. Також кадри демонструють, що деякі дельфіни отримали поранення від гвинтів моторних човнів, через що повільно і болісно помирали.

Китобійний промисел на Фарерських островах розвинений з IX століття. Жителі архіпелагу вважають м’ясо китів і дельфінів важливою частиною свого раціону, а полювання на них — частиною культури.