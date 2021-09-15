Касету із записом неопублікованої пісні Джона Леннона пустять з молотка

Музикант Джон Леннон. Фото: kulturologia.ru

https://racurs.ua/ua/n160181-kasetu-iz-zapysom-neopublikovanoyi-pisni-djona-lennona-pustyat-z-molotka.html

Ракурс

Касету із записом раніше неопублікованої пісні Джона Леннона Radio Peace виставлять на аукціоні.

Продаватимуть цей лот в Данії 28 вересня. Запис, який ніде не звучав, датується 1970 роком. Цього року Джон Леннон та його дружина Йоко Оно перебували в цій країні. Про це повідомляє France 24 з посиланням на аукціонний дім Bruun Rassmussen.

За словами очільника аукціонного дому Алекса Бруун Расмуссена, плівка унікальна, оскільки являє собою 33-хвилинне інтерв’ю музиканта в неформальній обстановці. Під час спілкування з журналістами Леннон виконав кілька пісень. Одна з таких композицій ніколи не виходила в запису раніше.

Експерти підрахували, що вартість лота становить від 31 до 47,5 тис. дол. Разом із касетою покупець також отримає фотографії, зроблені під час зустрічі, і випуск газети з інтерв’ю.

Нагадаємо, у березні на аукціоні за 54,2 тис. дол. продали капці, які носив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Темно-сині вельветові капці з ініціалами WSC золотого кольору Черчилль часто носив під час свого другого терміну на чолі уряду в період з 1951 по 1955 рік.

Джерело: France 24