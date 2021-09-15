Взрыв в Днепре - полиция заявила о теракте, погиб сапер АТО и сотрудница ГСЧС

https://racurs.ua/n160183-vzryv-v-dnepre-policiya-zayavila-o-terakte-pogib-saper-ato-i-sotrudnica-gschs.html

Ракурс

Взрыв автомобиля в Днепре, который произошел около 9.00 15 сентября, полиция предварительно квалифицирует как террористический акт. В результате взрыва погибли два человека, находившихся в транспортном средстве Nissan Primer, — мужчина и женщина.

Предварительная правовая квалификация — террористический акт. Версии будут озвучены чуть позже. Продолжается осмотр места происшествия, — заявила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По данным местных СМИ, мужчина был сапером в зоне АТО, а женщина — сотрудницей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепре.

Также СМИ пишут, что это могло быть заказное убийство. Мужчина якобы был членом общественной организации «Украинский легион». По другой версии, пара могла перевозить взрывчатку, которая сдетонировала.

https://www.youtube.com/watch?v=QO4v4HJPwsQ

Комментарий спикера Нацполиции Днепра: