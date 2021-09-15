Швидша і матиме гірші наслідки – науковці про нову COVID-хвилю в Україні. Фото: УП

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Коронавірус в Україні набирає обертів — кількість хворих збільшується швидше, ніж очікувалося. Нові спалахи пов’язують зі святкуванням Дня Незалежності та початком навчального року.

Також захворюваність зростає через агресивність дельта-штаму. Нова хвиля коронавірусу матиме більш руйнівні наслідки, ніж попередні спалахи. Про це повідомили дослідники Національної академії наук (НАН).

Окрім того, збільшилася кількість смертей від ускладнень хвороби. З початком навчального року різко зросла захворюваність серед дітей. Це підтверджує гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах.

Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де за два тижні кількість випадків хвороби та позитивних тестів подвоїлася. Високі темпи зростання спостерігаються і в інших західних регіонах: Львівській, Волинській та Тернопільській областях.

За оцінками НАН, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 1,37 і має тенденцію до збільшення. Для порівняння, на піку минулої хвилі число R було меншим за 1,3.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 вересня, ще 4 тис. 640 людей підхопили коронавірус, серед них 531 дитина та 95 медпрацівників. Госпіталізували 1 тис. 609 осіб, померли від ускладнень хвороби 93 українці.