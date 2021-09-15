Про непотрібність масової ревакцинації заявили вчені. Фото: Укрінформ

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Вакцинація від коронавірусу третьою дозою відбувається в деяких країнах. Водночас медичний журнал The Lancet опублікував статтю про непотрібність масової ревакцинації.

Її авторами виступила група вчених, серед яких були представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Цитати з дослідження опубліковані в журналі The New York Times.

На думку фахівців, необхідність у повторній вакцинації поки немає, оскільки існуючі вакцини достатньою мірою ефективні. Крім того, занадто часте або передчасне введення повторних доз може привести до міокардиту і синдрому Гієна-Барре. При цьому для людей зі слабкою імунною системою ревакцинація може бути корисна.

Відзначається, що висновки вчених відносяться як до мРНК-вакцин (як Pfizer і Moderna), так і до препаратів на основі аденовірусу. Автори статті вважають, що перед рекомендацією нових доз вакцин фахівці повинні провести відповідні дослідження.

Як відомо, ВООЗ закликає не проводити повторну вакцинацію до тих пір, поки жителі всіх країн не отримають хоча б по одній дозі препарату.

Нагадаємо, ізраїльські вчені довели, що бустерні дози вакцини Pfizer-BioNTech забезпечують у чотири рази більший захист від інфекції, ніж дві дози, для людей у ​​віці 60 років і старше.

Джерело: The New York Times