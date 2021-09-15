О бесполезности массовой ревакцинации заявили ученые. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160186-o-bespoleznosti-massovoy-revakcinacii-zayavili-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса третьей дозой происходит в некоторых странах. В то же время медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации.

Ее авторами выступила группа ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Цитаты из исследования опубликованы в журнале The New York Times.

По мнению специалистов, необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны. Кроме того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. При этом для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть полезна.

Отмечается, что выводы ученых относятся как к мРНК-вакцинам (как Pfizer и Moderna), так и к препаратам на основе аденовируса. Авторы статьи считают, что перед рекомендацией новых доз вакцин специалисты должны провести соответствующие исследования.

Как известно, ВОЗ призывает не проводить повторную вакцинацию до тех пор, пока жители всех стран не получат хотя бы по одной дозе препарата.

Напомним, израильские ученые доказали, что бустерные дозы вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивают в четыре раза большую защиту от инфекции, чем две дозы, для людей в возрасте 60 лет и старше.

Источник: The New York Times