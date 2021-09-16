Moderna менше захищає від коронавірусу з часом

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160230-moderna-menshe-zahyschaie-vid-koronavirusu-z-chasom.html

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Вакцинація проти коронавірусу триває по всьому світу, зокрема й із використанням препарату Moderna.

Нові дані великого випробування препарату свідчать, що захист слабшає за умови щеплення без бустерної дози. Про це повідомляє Reuters з посиланням на президента Moderna Стівена Хоге.

Повідомляється, що Moderna порівняла ефективність вакцини в понад 14 тис. добровольців, що були щеплені в період із липня по жовтень 2020 року.

Аналіз засвідчив вищий рівень зараження серед вакцинованих приблизно 13 місяців тому в порівнянні з тими, хто був вакцинований приблизно вісім місяців тому. Дослідження проводилося з липня по серпень, коли панував штам «Дельта».

Зокрема, з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків коронавірусу серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, у порівнянні зі 162 випадками серед тих, хто щепився торік.

Загалом тільки 19 випадків були визнані серйозними, що є ключовим критерієм оцінки ослаблення захисту. У Moderna сказали, що існує тенденція до зменшення кількості важких випадків серед нещодавно вакцинованих, хоча результати не були статистично значущими.

Як зазначається, бустерна вакцина може збільшувати нейтралізуючі антитіла до рівнів навіть вищих, ніж після другої дози. Ці дані різко контрастують із даними кількох досліджень, які показали, що захист вакцини Moderna триває довше, ніж в аналогічної вакцини Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу третьою дозою відбувається в деяких країнах. Водночас медичний журнал The Lancet опублікував статтю про непотрібність масової ревакцинації.

Джерело: Reuters