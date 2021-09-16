Політ у космос. Фото: SpaceX

https://racurs.ua/ua/n160229-ilon-mask-vpershe-vidpravyv-u-kosmos-turystiv-foto-video.html

Ракурс

SpaceX, космічна компанія Ілона Маска, запустила місію Inspiration4 з чотирма туристами-аматорами на борту.

Вони пробудуть у космосі впродовж трьох днів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі близько 90 хвилин протягом майже трьох днів. Вперше в історії космічні туристи будуть виведені на навколоземну орбіту.

Ракета-носій Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon була запущена зі стартового комплексу 39А на космодромі з мису Канаверал у Флориді в середу о 20.02 за Східним часом США (в четвер о 3.02 за Києвом).

Корабель вивели на орбіту висотою 575 км. Це вище ніж висота нинішньої орбіти Міжнародної космічної станції та всіх раніше запущених пілотованих польотів.

Місію «очолив» мільярдер Джаред Айзекман — він є командиром місії. До його екіпажу увійшли викладачка коледжу Сіан Проктор з Аризони, яка є пілотом, ветеран ВПС США Кріс Сембровскі зі штату Вашингтон, який є бортінженером та співробітниця дитячої лікарні святого Юди Хейлі Арсено — вона бортовий медик.

Мільярдер Джаред Айзекман — генеральний директор компанії з обробки платежів Shift4 Payments і співзасновник компанії Draken International, яка навчає пілотів для ВПС США. Він повністю оплатив вартість польоту і планує використати політ в межах благодійної акції, аби зібрати 200 млн доларів для дитячої дослідницької лікарні імені святого Юди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що SpaceX завершила оцінку підготовки до запуску своєї першої місії на Crew Dragon, що складатиметься лише з цивільних осіб 2 серпня. У місії не братимуть участь професійні астронавти.