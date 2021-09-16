Полет в космос. Фото: SpaceX

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SpaceX, космическая компания Илона Маска, запустила миссию Inspiration4 с четырьмя туристами-любителями на борту.

Они пробудут в космосе в течение трех дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли около 90 минут в течение почти трех дней. Впервые в истории космические туристы будут выведены на околоземную орбиту.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20.02 по Восточному времени США (в четверг в 3.02 по Киеву).

Корабль выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше, чем высота нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

Миссию «возглавил» миллиардер Джаред Айзекман — он является командиром миссии. В его экипаж вошли преподаватель колледжа Сиан Проктор из Аризоны, которая является пилотом, ветеран ВВС США Крис Сембровски из штата Вашингтон, который является бортинженером и сотрудница детской больницы святого Иуды Хейли Арсено — она ​​бортовой медик.

Миллиардер Джаред Айзекман — генеральный директор компании по обработке платежей Shift4 Payments и соучредитель компании Draken International, которая обучает пилотов для ВВС США. Он полностью оплатил стоимость полета и планирует использовать полет в рамках благотворительной акции, чтобы собрать 200 млн долларов для детской исследовательской больницы имени святого Иуды.

Напомним, ранее мы сообщали, что SpaceX завершила оценку подготовки к запуску своей первой миссии на Crew Dragon, состоящей только из гражданских лиц 2 августа. В миссии не будут принимать участие профессиональные астронавты.