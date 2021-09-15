Украина может поделиться вакцинами с другими странами

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Украина может передать другим странам вакцины от коронавируса, срок годности которых заканчивается.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в интервью «24 канала».

Ляшко заверил, что вакцины, у которых завершится срок годности, будут изъяты из обращения и утилизированы.

Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована, — подчеркнул он.

Министр отметил, что в Украине уже завершились завезенные дозы вакцины Moderna.