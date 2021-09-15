Астрономы-любители зафиксировали падение на Юпитер неизвестного объекта, фото:

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Ракурс

Падение на Юпитер неизвестного объекта размером около 100 м, который может быть небольшой кометой или астероидом, зафиксировал астроном-любитель из Бразилии Хосе Луис Перейра.

Об этом сообщает издание Sky&Telescope.org.

Событие впоследствии также подтвердили другие астрономы, которые вели наблюдение за планетой.

Инцидент произошел 13 сентября 2021 года, в 22.39.30 по Всемирному времени и выглядел как яркая вспышка продолжительностью в две секунды.

Отмечается, что обнаружить вспышку Перейре помогла бесплатная программа DeTeCt, которая используется для проверки кратковременных вспышек, таких как столкновение с планетой.

Перейра заподозрил что-то на одном из снятых им видеонаблюдений за Юпитером и запустил DeTeCt, чтобы проверить это. Программа предупредила его, что существует большая вероятность того, что он увидел действительно столкновение.

Для меня это был очень эмоциональный момент, поскольку я в течение многих лет надеялся получить запись такого события, — прокомментировал он свое открытие.

В настоящее время отсутствуют свидетельства того, что это событие оставило темный след в атмосфере газового гиганта Юпитера, как этого можно было ожидать в таких случаях. Такие следы возникают при разрушении ударного тела в атмосфере планеты и могут существовать длительное время.

Впервые столкновение другого небесного тела с Юпитером было зафиксировано в 1994 году, когда на планету упали обломки кометы Шумейкеров — Леви 9. Зафиксированный Перейрой инцидент стал восьмым случаем, когда такое столкновение попало в поле зрения астрономов.

Источник: Sky&Telescope.org