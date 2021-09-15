Падение на Юпитер неизвестного тела зафиксировали астрономы-любители (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160227-padenie-na-upiter-neizvestnogo-tela-zafiksirovali-astronomy-lubiteli-video.htmlРакурс
Падение на Юпитер неизвестного объекта размером около 100 м, который может быть небольшой кометой или астероидом, зафиксировал астроном-любитель из Бразилии Хосе Луис Перейра.
Об этом сообщает издание Sky&Telescope.org.
Событие впоследствии также подтвердили другие астрономы, которые вели наблюдение за планетой.
Инцидент произошел 13 сентября 2021 года,
Отмечается, что обнаружить вспышку Перейре помогла бесплатная программа DeTeCt, которая используется для проверки кратковременных вспышек, таких как столкновение с планетой.
Перейра заподозрил что-то на одном из снятых им видеонаблюдений за Юпитером и запустил DeTeCt, чтобы проверить это. Программа предупредила его, что существует большая вероятность того, что он увидел действительно столкновение.
Для меня это был очень эмоциональный момент, поскольку я в течение многих лет надеялся получить запись такого события, — прокомментировал он свое открытие.
В настоящее время отсутствуют свидетельства того, что это событие оставило темный след в атмосфере газового гиганта Юпитера, как этого можно было ожидать в таких случаях. Такие следы возникают при разрушении ударного тела в атмосфере планеты и могут существовать длительное время.
Впервые столкновение другого небесного тела с Юпитером было зафиксировано в 1994 году, когда на планету упали обломки кометы Шумейкеров — Леви 9. Зафиксированный Перейрой инцидент стал восьмым случаем, когда такое столкновение попало в поле зрения астрономов.
Источник: Sky&Telescope.org