Падіння на Юпітер невідомого тіла зафіксували астрономи-любителі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160227-padinnya-na-upiter-nevidomogo-tila-zafiksuvaly-astronomy-lubyteli-video.htmlРакурс
Падіння на Юпітер невідомого об'єкта розміром близько 100 м, який може бути невеликою кометою чи астероїдом, зафіксував астроном-любитель з Бразилії Хосе Луїс Перейра.
Про це повідомляє видання Sky&Telescope.org.
Подію згодом також підтвердили інші астрономи, котрі вели спостереження за планетою.
Інцидент стався 13 вересня 2021 року,
Зазначається, що виявити спалах Перейрі допомогла безкоштовна програма DeTeCt, яка використовується для перевірки короткочасних спалахів, таких як зіткнення з планетою.
Перейра запідозрив щось на одному зі знятих ним відео спостереження за Юпітером і запустив DeTeCt, щоб перевірити це. Програма попередила його, що існує велика ймовірність того, що він побачив дійсно зіткнення.
Для мене це був дуже емоційний момент, оскільки я протягом багатьох років сподівався отримати запис такої події, — прокоментував він своє відкриття.
Наразі відсутні свідчення того, що ця подія залишила темний слід в атмосфері газового гіганта Юпітера, як цього можна було очікувати в таких випадках. Такі сліди виникають під час руйнування ударного тіла в атмосфері планети і можуть існувати тривалий час.
Вперше зіткнення іншого небесного тіла з Юпітером було зафіксоване у 1994 році, коли на планету впали уламки комети Шумейкерів — Леві 9. Зафіксований Перейрою інцидент став восьмим випадком, коли таке зіткнення потрапило в поле зору астрономів.
Джерело: Sky&Telescope.org