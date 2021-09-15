Астрономи-любителі зафіксували падіння на Юпітер невідомого об’єкта, фото:

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Ракурс

Падіння на Юпітер невідомого об'єкта розміром близько 100 м, який може бути невеликою кометою чи астероїдом, зафіксував астроном-любитель з Бразилії Хосе Луїс Перейра.

Про це повідомляє видання Sky&Telescope.org.

Подію згодом також підтвердили інші астрономи, котрі вели спостереження за планетою.

Інцидент стався 13 вересня 2021 року, о 22.39.30 за Всесвітнім часом і виглядав як яскравий спалах тривалістю у дві секунди.

Зазначається, що виявити спалах Перейрі допомогла безкоштовна програма DeTeCt, яка використовується для перевірки короткочасних спалахів, таких як зіткнення з планетою.

Перейра запідозрив щось на одному зі знятих ним відео спостереження за Юпітером і запустив DeTeCt, щоб перевірити це. Програма попередила його, що існує велика ймовірність того, що він побачив дійсно зіткнення.

Для мене це був дуже емоційний момент, оскільки я протягом багатьох років сподівався отримати запис такої події, — прокоментував він своє відкриття.

Наразі відсутні свідчення того, що ця подія залишила темний слід в атмосфері газового гіганта Юпітера, як цього можна було очікувати в таких випадках. Такі сліди виникають під час руйнування ударного тіла в атмосфері планети і можуть існувати тривалий час.

Вперше зіткнення іншого небесного тіла з Юпітером було зафіксоване у 1994 році, коли на планету впали уламки комети Шумейкерів — Леві 9. Зафіксований Перейрою інцидент став восьмим випадком, коли таке зіткнення потрапило в поле зору астрономів.

Джерело: Sky&Telescope.org