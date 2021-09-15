«Шахтар» сенсаційно програв команді з Молдови у Лізі чемпіонів

«Шахтар» програм молдавському «Шерифу», фото: FC SHAKHTAR DONETSK

https://racurs.ua/ua/n160226-shahtar-sensaciyno-prograv-komandi-z-moldovy-u-lizi-chempioniv.html

Ракурс

Футбольний клуб «Шахтар» з рахунком 0:2 поступився «Шерифу» з Тирасполя у першому турі Ліги чемпіонів.

Таким чином, український тренер Юрій Вернидуб приніс для тираспольської команди першу в її історії перемогу в Лізі чемпіонів.

Першим ворота шахтаря вразив Адам Траоре вже на 16-й хвилині матчу.

У середині другого тайму — на 62-й хвилині — Момо Янсане подвоїв перевагу «Шерифа».

Головний тренер «Шерифа» Вернидуб довгий час тренував луганську «Зорю». У цьому сезоні молдавський клуб вперше пробився до групового раунду Ліги чемпіонів.

Наступний матч «Шахтаря» відбудеться на НСК «Олімпійський» в Києві проти «Інтера», «Шериф» же зіграє в Мадриді з «Реалом».