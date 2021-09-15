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Ракурс
«Шахтар» програм молдавському «Шерифу», фото: FC SHAKHTAR DONETSK

«Шахтар» сенсаційно програв команді з Молдови у Лізі чемпіонів

15 вер 2021, 21:58
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Футбольний клуб «Шахтар» з рахунком 0:2 поступився «Шерифу» з Тирасполя у першому турі Ліги чемпіонів.

Таким чином, український тренер Юрій Вернидуб приніс для тираспольської команди першу в її історії перемогу в Лізі чемпіонів.

Першим ворота шахтаря вразив Адам Траоре вже на 16-й хвилині матчу.

У середині другого тайму — на 62-й хвилині — Момо Янсане подвоїв перевагу «Шерифа».


Головний тренер «Шерифа» Вернидуб довгий час тренував луганську «Зорю». У цьому сезоні молдавський клуб вперше пробився до групового раунду Ліги чемпіонів.

Наступний матч «Шахтаря» відбудеться на НСК «Олімпійський» в Києві проти «Інтера», «Шериф» же зіграє в Мадриді з «Реалом».

Джерело: Ракурс


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