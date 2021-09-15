«Шахтер» сенсационно проиграл команде из Молдовы в Лиге чемпионов

«Шахтер» программ молдавскому «Шерифу», фото: FC SHAKHTAR DONETSK

https://racurs.ua/n160226-shahter-sensacionno-proigral-komande-iz-moldovy-v-lige-chempionov.html

Ракурс

Футбольный клуб «Шахтер» со счетом 0:2 уступил «Шерифу» из Тирасполя в первом туре Лиги чемпионов.

Таким образом, украинский тренер Юрий Вернидуб принес для тираспольской команды первую в ее истории победу в Лиге чемпионов.

Первым ворота шахтера поразил Адам Траоре уже на 16-й минуте матча.

В середине второго тайма — на 62-й минуте — Момо Янсане удвоил преимущество «Шерифа».

Главный тренер «Шерифа» Вернидуб долгое время тренировал луганскую «Зарю». В этом сезоне молдавский клуб впервые пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Следующий матч «Шахтера» состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве против «Интера», «Шериф» же сыграет в Мадриде с «Реалом».