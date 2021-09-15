Первые случаи смерти животных от COVID-19 зафиксировали в Монголии

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n160225-pervye-sluchai-smerti-jivotnyh-ot-covid-19-zafiksirovali-v-mongolii.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 стала причиной гибели в прошлом месяце двух бобров, которые принадлежали Центру по акклиматизации и разведению бобров при Управлении по окружающей среде в Улан-Баторе (Монголия).

Установить это удалось по результатам лабораторных исследований, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление ветеринарии Монголии.

Еще у семи бобров в этом заведении в августе был выявлен коронавирус.

По мнению медиков, бобры могли заразиться коронавирусом от своих опекунов.

Отмечается, что в семи бобров, у которых обнаружили штамм «Дельта», наблюдались такие симптомы как кашель, насморк и воспаление слизистой оболочки глаз. В настоящее время животных уже вылечили.

Также в Монголии COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.

Напомним, в июле в США начали прививать от коронавируса животных в зоопарках.

Источник: «Синьхуа»