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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Первые случаи смерти животных от COVID-19 зафиксировали в Монголии

15 сен 2021, 21:34
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Коронавирусная болезнь COVID-19 стала причиной гибели в прошлом месяце двух бобров, которые принадлежали Центру по акклиматизации и разведению бобров при Управлении по окружающей среде в Улан-Баторе (Монголия).

Установить это удалось по результатам лабораторных исследований, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление ветеринарии Монголии.

Еще у семи бобров в этом заведении в августе был выявлен коронавирус.

По мнению медиков, бобры могли заразиться коронавирусом от своих опекунов.

Отмечается, что в семи бобров, у которых обнаружили штамм «Дельта», наблюдались такие симптомы как кашель, насморк и воспаление слизистой оболочки глаз. В настоящее время животных уже вылечили.

Также в Монголии COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.


Напомним, в июле в США начали прививать от коронавируса животных в зоопарках.

Источник: «Синьхуа»


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