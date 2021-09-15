Перші випадки смерті тварин від COVID-19 зафіксували в Монголії

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У світі триває епідемія коронавірусу
Перші випадки смерті тварин від COVID-19 зафіксували в Монголіїhttps://racurs.ua/ua/n160225-pershi-vypadky-smerti-tvaryn-vid-covid-19-zafiksuvaly-v-mongoliyi.htmlРакурс
Коронавірусна хвороба COVID-19 стала причиною загибелі в минулому місяці двох бобрів, які належали Центру з акліматизації і розведення бобрів при Управлінні по навколишньому середовищу в Улан-Баторі (Монголія).
Встановити це вдалося за результатами лабораторних досліджень, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на Головне управління ветеринарії Монголії.
Ще в семи бобрів у цьому закладі в серпні було виявлено коронавірус.
На думку медиків, бобри могли заразитися коронавірусом від своїх опікунів.
Зазначається, що в семи бобрів, у яких виявили штам «Дельта», спостерігалися такі симптоми як кашель, нежить і запалення слизової оболонки очей. Наразі тварин вже вилікували.
Також в Монголії COVID-19 виявили у двох домашніх кішок.
Нагадаємо, у липні в США почали щеплювати від коронавірусу тварин у зоопарках.
Джерело: «Сіньхуа»
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