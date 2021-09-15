У більшості регіонів України 16 вересня опади не очікуються, фото:

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Погода в Україні 16 вересня переважно перебуватиме під впливом антициклону, тобто буде здебільшого сонячною, спокійною, та відносно теплою.

Опади в більшості регіонів не очікуються, лише на крайньому заході країни місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 16 вересня буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +9…+11°, вдень — піднімуться до +19…+21°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без істотних опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +8…+10°, вдень — +24…+26°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Вночі термометри покажуть +14…+16°, вдень — +23…+25°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові також буде без опадів протягом доби. Вночі очікується температура повітря +6…+8°, вдень — +17…+19°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем, можливими грозами вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +10…+12° вночі та +24…+26° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 16 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.