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Ракурс
В большинстве регионов Украины 16 сентября осадков не ожидается

Грозы на крайнем западе — погода в Украине на 16 сентября (КАРТА)

15 сен 2021, 21:01
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Погода в Украине 16 сентября преимущественно будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет в основном солнечной, спокойной, и относительно теплой.

Осадки в большинстве регионов не ожидается, лишь на крайнем западе страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе в 15:00 16 сентября, данные: Gismeteo

Осадки в Европе в 15:00 16 сентября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 16 сентября будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +9…+11°, днем — поднимутся до +19…+21. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 16 сентября, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет без существенных осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит +8…+10°, днем — +24…+26°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 16 сентября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью термометры покажут +14…+16°, днем — +23…+25°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 16 сентября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове также будет без осадков в течение суток. Ночью ожидается температура воздуха +6…+8°, днем — +17…+19°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 16 сентября, данные: Gismeteo

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…+12° ночью и +24…+26° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Ужгороде 16 сентября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 16 сентября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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