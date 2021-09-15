В большинстве регионов Украины 16 сентября осадков не ожидается

https://racurs.ua/n160224-chgrozy-na-kraynem-zapade-pogoda-v-ukraine-na-16-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 сентября преимущественно будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет в основном солнечной, спокойной, и относительно теплой.

Осадки в большинстве регионов не ожидается, лишь на крайнем западе страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 16 сентября будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +9…+11°, днем — поднимутся до +19…+21. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без существенных осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит +8…+10°, днем — +24…+26°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью термометры покажут +14…+16°, днем — +23…+25°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков в течение суток. Ночью ожидается температура воздуха +6…+8°, днем — +17…+19°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…+12° ночью и +24…+26° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 сентября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.