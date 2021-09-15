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Україна може поділитися вакцинами з іншими країнами

Україна може поділитися вакцинами, термін придатності яких завершується — Ляшко

15 вер 2021, 22:59
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Україна може передати іншим державам вакцини від коронавірусу, термін придатності яких завершується.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшку заявив про це в інтерв’ю «24 каналу».

Ляшко запевнив, що вакцини, в яких завершиться термін придатності, будуть вилучені з обігу та утилізовані.

Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми бачитимемо, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана, — наголосив він.

Міністр зазначив, що в Україні вже завершилися завезені дози вакцини Moderna.


Ми використали останні дози для другого щеплення, тепер у нас Pfizer, AstraZeneka та CoronaVac, — зазначив Ляшко.


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