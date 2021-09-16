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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Хвиля коронавірусу принесла рекордні 5 тис. заражень (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2021, 09:16
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 15 вересня, вірус виявили у 5 тис. 744 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 507 інфікованих.

Помер від хвороби 101 українець. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552 випадків), Харківській (498 інфікованих), Дніпропетровській (415 заражень), Києві (362 хворих) та Одеській (347 випадків) областях.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗЩеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 118 тис. 786 людей. Одну дозу отримали 68 тис. 806 людей, повністю імунізовані — 49 тис. 980 людей.


Вакцинація в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна може передати іншим державам вакцини від коронавірусу, термін придатності яких завершується.

Джерело: Ракурс


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