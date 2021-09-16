Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n160231-hvylya-koronavirusu-prynesla-rekordni-5-tys-zarajen-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 15 вересня, вірус виявили у 5 тис. 744 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 507 інфікованих.

Помер від хвороби 101 українець. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552 випадків), Харківській (498 інфікованих), Дніпропетровській (415 заражень), Києві (362 хворих) та Одеській (347 випадків) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 118 тис. 786 людей. Одну дозу отримали 68 тис. 806 людей, повністю імунізовані — 49 тис. 980 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна може передати іншим державам вакцини від коронавірусу, термін придатності яких завершується.