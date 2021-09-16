По-дружньому трусимо США і ФРН — Київ “вибиває“ гарантії по “Північному потоку”

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Україна здійснює «виключно дружній тиск» на партнерів, щоб завадити запуску російського газогону «Північний потік-2». Київ терміново вимагає в партнерів, аби обіцянки щодо протидії «Газпрому» мають перерости у конкретні гарантії.

Про це очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 16 вересня.

Він нагадав, що останніми днями дипломати проявляли «серйозну активність» на треку «Північного потоку-2″.

Ми трусимо наших партнерів і вимагаємо, що час від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій, — сказав Кулеба.

Він нагадав про переговори, які відбулися цього тижня у Києві зі старшим радником Державного департаменту США з питань енергетичної безпеки Амосом Хохштайном і держсекретарем Міністерства енергетики Німеччини.

Станом на зараз позиція України залишається незмінною, але Кулеба відзначив, що партнери чують Київ.

Ми їм говоримо, є пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не ухвалені. Ми будемо продовжувати переговори, продовжувати такий виключно дружній тиск на партнерів, — сказав Кулеба.

Міністр нагадав про газовий шантаж, який здійснює Росія щодо Європи, каталізуючи стрибок цін на газ на європейському ринку.

Кулеба вважає, що РФ давно накручує ціну на газ і створює ажіотаж на ринку, тому США і Берліну треба діяти вже сьогодні, а обіцянки щодо протидії «Північному потоку-2» мають перерости у конкретні гарантії.

У середу в Києві відбулись перемовини у рамках німецько-українського енергетичного партнерства. Українська сторона на переговорах підняла тему сертифікації Nord Stream AG, продовження транзиту та довгострокових контрактів з європейськими компаніями.

Україна готова вести перемовини про продовження транзитного контракту з «Газпромом», але саме по собі це продовження не є гарантією збереження транзиту через Україну. Про ці перемовини було домовлено ще під час візиту української делегації у липні до ФРН. Також про ці перемовини домовлялись у рамках трьохсторонніх перемовин (Україна-Німеччина-США).

Не виключено, що до кінця місяця може відбутись ще один круглий стіл.

«Газпром» повідомив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» вранці 10 вересня.

У той же час, «потік» поки не буде запущений в експлуатацію. Оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Зауважимо, що, за словами канцлера ФРН Ангели Меркель, уряд Німеччини підтримує проект «Північний потік-2», але при цьому бачить своє завдання в збереженні транзиту газу через Україну.