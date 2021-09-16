По-дружески трясем США и ФРГ — Киев «выбивает» гарантии по «Северному потоку»

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Украина осуществляет «исключительно дружественное давление» на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». Киев срочно требует у партнеров, чтобы обещания по противодействию «Газпрому» перерасли в конкретные гарантии.

Об этом глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 16 сентября.

Он напомнил, что в последние дни дипломаты проявляли «серьезную активность» на треке «Северного потока-2».

Мы трясем наших партнеров и требуем, что время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям, — сказал Кулеба.

Он напомнил о переговорах, которые произошли на этой неделе в Киеве со старшим советником Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амосом Хохштайном и госсекретарем Министерства энергетики Германии.

Позиция Украины остается неизменной, но Кулеба отметил, что партнеры слышат Киев.

Мы им говорим, есть предложения, которые мы вносим, ​​но решение еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такой исключительно дружественное давление на партнеров, — казал Кулеба.

Министр напомнил о газовом шантаже, который осуществляет Россия в отношении Европы, катализируя скачок цен на газ на европейском рынке.

Кулеба считает, что РФ давно накручивает цену на газ и создает ажиотаж на рынке, поэтому США и Берлину надо действовать уже сегодня, а обещания по противодействию «Северному потоку-2» должны перерасти в конкретные гарантии.

В среду в Киеве состоялись переговоры в рамках немецко-украинского энергетического партнерства. Украинская сторона на переговорах подняла тему сертификации Nord Stream AG, продления транзита и долгосрочных контрактов с европейскими компаниями.

Украина готова вести переговоры о продлении транзитного контракта с «Газпромом», но само по себе это продолжение не является гарантией сохранения транзита через Украину. Об этих переговорах было договорено еще во время визита украинской делегации в июле в ФРГ. Также об этих переговорах договаривались в рамках трехсторонних переговоров (Украина-Германия-США).

Не исключено, что к концу месяца может состояться еще один круглый стол.

«Газпром» сообщил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2» утром 10 сентября.

В то же время, «поток» пока не будет запущен в эксплуатацию. Оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, правительство Германии поддерживает проект «Северный поток-2», но при этом требует сохранения транзита газа через Украину.