По-дружески трясем США и ФРГ — Киев выбивает гарантии по «Северному потоку»https://racurs.ua/n160244-po-drujeski-tryasem-ssha-i-frg-kiev-vybivaet-garantii-po-severnomu-potoku.htmlРакурс
Украина осуществляет «исключительно дружественное давление» на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». Киев срочно требует у партнеров, чтобы обещания по противодействию «Газпрому» перерасли в конкретные гарантии.
Об этом глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 16 сентября.
Он напомнил, что в последние дни дипломаты проявляли «серьезную активность» на треке «Северного потока-2».
Мы трясем наших партнеров и требуем, что время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям, — сказал Кулеба.
Он напомнил о переговорах, которые произошли на этой неделе в Киеве со старшим советником Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амосом Хохштайном и госсекретарем Министерства энергетики Германии.
Позиция Украины остается неизменной, но Кулеба отметил, что партнеры слышат Киев.
Мы им говорим, есть предложения, которые мы вносим, но решение еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такой исключительно дружественное давление на партнеров, — казал Кулеба.
Министр напомнил о газовом шантаже, который осуществляет Россия в отношении Европы, катализируя скачок цен на газ на европейском рынке.
Кулеба считает, что РФ давно накручивает цену на газ и создает ажиотаж на рынке, поэтому США и Берлину надо действовать уже сегодня, а обещания по противодействию «Северному потоку-2» должны перерасти в конкретные гарантии.
В среду в Киеве состоялись переговоры в рамках немецко-украинского энергетического партнерства. Украинская сторона на переговорах подняла тему сертификации Nord Stream AG, продления транзита и долгосрочных контрактов с европейскими компаниями.
Украина готова вести переговоры о продлении транзитного контракта с «Газпромом», но само по себе это продолжение не является гарантией сохранения транзита через Украину. Об этих переговорах было договорено еще во время визита украинской делегации в июле в ФРГ. Также об этих переговорах договаривались в рамках трехсторонних переговоров (Украина-Германия-США).
Не исключено, что к концу месяца может состояться еще один круглый стол.
«Газпром» сообщил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2» утром 10 сентября.
В то же время, «поток» пока не будет запущен в эксплуатацию. Оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.
По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, правительство Германии поддерживает проект «Северный поток-2», но при этом требует сохранения транзита газа через Украину.