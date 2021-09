Кремль признался в газовом шантаже Европы

Кремль шантажирует Европу необходимостью скорейшего запуска «Северного потока 2». Это якобы поможет сбалансировать цены на газ, в том числе и на спотовом рынке ЕС. В то же время спикер президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что рост цен на газ в Европе не повлияет на стоимость голубого топлива в России.

Безусловно, скорейшее введение «Северного потока 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, — сообщил Песков.

Однако вопрос о том, обращались ли европейские коллеги в Москву с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков переадресовал к поставщикам.

Я не знаю, лучше все-таки обратиться к поставщику, — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит давить на Европу, пока не убедится в конечном восприятии идеи запуска «Северного потока-2». Традиционно Европа получает газ собственной добычи и покупает у стран Ближнего Востока, США (сжиженный природный газ LNG), а также России. Часть этих поставок взял на себя Китай.

Дефицит «голубого топлива» в Европе помогает российскому газовому монополисту с помощью давления, минимизации поставок газа и выжидания увеличить не только доходы, но и получить дополнительные гарантии запуска «Северного потока-2».

С этой целью «Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в немецкие подземные хранилища, ограничено качает в австрийское и голландское.

Сейчас цена газа в ближайшем (октябрьском) фьючерсе на бирже ICE Futures 15 сентября достигла 842,5 долл. за тысячу кубометров. Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 году до 1 тыс. долл. за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал холодный фронт «Зверь с Востока» (the Beast from the East).