Кремль зізнався у газовому шантажі Європи

https://racurs.ua/ua/n160200-kreml-ziznavsya-u-gazovomu-shantaji-ievropy.html

Ракурс

Кремль шантажує Європу необхідністю якнайшвидшого запуску «Північного потоку 2». Це нібито допоможе збалансувати ціни на газ, зокрема, й на спотовому ринку ЄС. Водночас спікер президента країни-агресора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зростання цін на газ в Європі не вплине на вартість блакитного палива в Росії.

Безумовно, якнайшвидше введення «Північного потоку 2» суттєво збалансує цінові параметри на природний газ в Європі, зокрема й на спотовому ринку, — повідомив Пєсков.

Проте питання щодо того, чи зверталися європейські колеги до Москви з проханням збільшити обсяги поставок газу, Пєсков переадресував до постачальників.

Я не знаю, краще все-таки звернутися до постачальника, — сказав прес-секретар Путіна.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжить тиснути на Європу, поки не переконається в остаточному сприйнятті ідеї запуску «Північного потоку-2». Традиційно Європа отримує газ власного видобутку та купує у країн Близького Сходу, США (зріджений природний газ LNG), а також Росії. Частину цих постачань перебрав на себе Китай.

Дефіцит «блакитного палива» в Європі допомагає російському газовому монополісту за допомогою тиску, мінімізації поставок газу й вичікування, збільшити не лише прибутки, а й отримати додаткові гарантії щодо запуску «Північного потоку-2».

«Газпром» з кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища, обмежено качає в австрійське і нідерландське.

Нині ціна газу у найближчому (жовтневому) ф’ючерсі на біржі ICE Futures 15 вересня досягла 842,5 дол. за тисячу кубометрів. Історична перспектива порівняння поточних цінових піків впирається в зліт котирувань в березні 2018 року до 1 тис. дол. за тисячу кубометрів, коли в Європі бушував холодний фронт «Звір зі Сходу» (the Beast from the East).