Детонировал снаряд Первой мировой - полиция о взрыве в Карпатах

https://racurs.ua/n160245-detoniroval-snaryad-pervoy-mirovoy-policiya-o-vzryve-v-karpatah-foto.html

Ракурс

Взрыв в Карпатах, который произошел в ночь на 16 сентября в районе горы Под-Берды в Ивано-Франковской области, спровоцировал снаряд времен Первой мировой войны.

Туристы, которые вечером 15 сентября расположились в Карпатах в районе горы Под-Берды, разложили костер на месте, где залегал старый снаряд времен еще Первой мировой войны, который вследствие этого сдетонировал. На месте костра полицейские нашли воронку от взрыва, а на территории вокруг — обломки снаряда, поврежденные коррозией, — цитирует «Укринформ» спикера управления Нацполиции в Закарпатской области Анну Дан.

По ее словам, в этой местности проходит так называемая линия Арпада — система оборонных и фортификационных сооружений, которую в Карпатских горах построили венгры в первой половине ХХ века.

Сейчас правоохранители изучают место происшествия. По факту гибели и травмирования людей полиция Закарпатья начала уголовное производство по ст. 115 УК (с пометкой «несчастный случай»).

Напомним, 15 сентября 12 туристов, среди которых и двое детей, остановились на привал в долине у горы Под-Берды близ села Вороненко Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Путешественники развели костер, после чего прогремел взрыв. ГСЧС и службы спасения узнали о взрыве в 21.20. Два туриста погибли, четыре получили ранения.

Известно, что на указанной территории проходила линия Арпада — оборонительная линия, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах в 1939—1944 годах против Красной Армии и протянулась почти на 600 км.