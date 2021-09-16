Площа Маяковського в Запоріжжі. Фото: mistaua.com

https://racurs.ua/ua/n160279-centralnu-ploschu-zaporijjya-proponuut-pereymenuvaty-na-chest-pornoaktora.html

Ракурс

Центральну площу в Запоріжжі можуть перейменувати на честь американського порноактора.

Площі Маяковського пропонують дати ім’я американця Біллі Геррінгтона, який, як свідчить, Вікіпедія, найбільш відомий за зйомками в порнофільмах 1990-х років. Автор петиції Олександр Задорожний наполягає на перейменуванні площі, позаяк, на його думку, в Запоріжжі забагато «Маяковських», а Геррінгтона він називає «відомим американським актором, на фільмах якого виросли покоління не тільки американців, але й українців та європейців». Про це 16 вересня повідомляє «Depo.Запоріжжя».

У нашому місті вже є сквер імені Маяковського та алея імені Маяковського, а також поруч знаходиться кінотеатр, теж імені Маяковського, — зазначає він і додає, що після перейменування площа буде цікавою для туристів.

Петицію вже підписали понад 800 осіб, а для розгляду її на сесї було необхідно набрати 750 голосів. На противагу перейменування площі іменем порноактора з’явилася ще одна петиція, але її підписали лише 50 осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада України в липні під сміх народних депутатів перейменувала село Голобородька на території Лубенського району Полтавської області.

Джерело: «Depo.Запоріжжя»