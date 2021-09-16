Мережу літаючих таксі у 65 країнах запустить Hyundai

Hyundai планує створити мережу літаючих таксі, фото: Urban-Air Port

https://racurs.ua/ua/n160280-mereju-litauchyh-taksi-u-65-krayinah-zapustyt-hyundai.html

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Hyundai, відома південнокорейська автомобільна компанія, разом з інфраструктурною компанією Urban-Air Port планує створити мережу центрів літаючих таксі, котра охопить 65 міст.

Для цього Hyundai розробляє вертикальний злітно-посадковий апарат, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву компаній.

Відповідні центри планують відкрити у Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Скандинавії, Австралії, Південній Кореї та Південно-Східній. Перший об'єкт в Ковентрі (Англія) планують відкрити на початку 2022 року.

Cтверджується, що Urban-Air Port — це єдина компанія, зосереджена виключно на створенні мереж для управління літаючими таксі і вантажними безпілотниками. У цьому році на фізичну інфраструктуру було витрачено всього 150 млн дол.

Сектор росте, і ми знаємо, що майбутнє з електричними літальним апаратами і безпілотними таксі в містах зовсім скоро стане реальністю. Але цього може і не статися, якщо у нас не буде потрібної інфраструктури як на землі, так і в повітрі, — наголошує в заяві засновник Urban-Air Port Рікі Сандху.

В планах Urban-Air Port — створити мережу з понад 200 літаючих таксі по всьому світу в найближчі п’ять років. Транспорт буде розвозити пасажирів як в густонаселених міських районах, так і в більш віддалених місцях. Заряджатися такі таксі мають за допомогою водневих паливних елементів.

Джерело: Bloomberg