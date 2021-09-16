Необычный способ продлить срок службы джинсов показали в сети

Необычный способ продлить срок службы джинсов показала блогер. Фото: na4isto.ru

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Ракурс

Необычный способ стирки и продления срока службы одежды из денима показала американский блогер.

Жительница Лос-Анджелеса Изабелла Авила регулярно делится с подписчиками лайфхаками, как успешно вести домашнее хозяйство. В последней публикации она показала, как продлить срок «жизни» джинсовой одежды. Соответствующий ролик она публиковала в социальной сети TikTok.

Девушка продемонстрировала, что она очищает джинсы с помощью морозильной камеры. Стиральную машину она при этом не использует. По словам блогера, частая стирка джинсов негативно сказывается на их качестве. Поэтому для продления срока годности брюк с денима, она кладет их в морозильную камеру. Изабелла убеждает, что джинсы таким образом лишаются бактерий и неприятного запаха.

Блогер рекомендует перед отправкой джинсов в морозилку очистить их от пыли и ворсинок с помощью клейкого роллера. Это видео в TikTok стало вирусным и прославило девушку. Ролик уже набрал 2,5 млн просмотров.

Напомним, американские изобретатели из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института создали материал, который, по их словам, станет основой «ткани будущего», которая позволит встраивать всевозможные датчики в повседневную одежду, которая совсем не будет отличаться от обычной.

Источник: TikTok