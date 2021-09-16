Обязательные COVID-паспорта для работающих лиц ввели в Италии. Фото: liga.net

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Обязательные COVID-паспорта для работающих лиц ввело правительство Италии.

В стране одобрили «зеленый пропуск» на всех работников в государственном и частном секторах. Решение правительства вступит в силу 15 октября. В постановлении предусмотрели отстранение от работы после пяти дней отсутствия из-за того, что работник не имеет COVID-паспорта. Об этом сообщает издание ANSA.

Предполагается, что с середины октября работающим лицам надо будет быть вакцинированным, сделать тест на «ковид» или предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной инфекции. Это позволит посещать государственные и частные учреждения, магазины, бары и рестораны.

Рабочих без «ковид"-сертификатов не будут увольнять, а будут штрафовать на сумму от 600 евро до 1 тыс. 500 евро. Еще больший штраф придется заплатить за поддельный «зеленый пропуск».

В правительстве Италии заявили, что по состоянию на 16 сентября 13,9 млн работников уже имеют COVID-паспорт, этот документ отсутствует у 4,1 млн человек. За последние сутки в Италии подтвердили 5 тыс. 117 новых случаев инфицирования, умерли 67 больных.

Напомним, в августе эксперты Европейского союза признали, что украинские «ковидные» сертификаты из приложения «Дія» соответствуют европейским. Этот цифровой документ можно получить в приложении украинцам, прошедшим полный курс вакцинации.

Источник: ANSA