Обязательные COVID-паспорта для рабочих всех секторов ввели в Италииhttps://racurs.ua/n160286-obyazatelnye-covid-pasporta-dlya-rabochih-vseh-sektorov-vveli-v-italii.htmlРакурс
Обязательные COVID-паспорта для работающих лиц ввело правительство Италии.
В стране одобрили «зеленый пропуск» на всех работников в государственном и частном секторах. Решение правительства вступит в силу 15 октября. В постановлении предусмотрели отстранение от работы после пяти дней отсутствия из-за того, что работник не имеет COVID-паспорта. Об этом сообщает издание ANSA.
Предполагается, что с середины октября работающим лицам надо будет быть вакцинированным, сделать тест на «ковид» или предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной инфекции. Это позволит посещать государственные и частные учреждения, магазины, бары и рестораны.
Рабочих без «ковид"-сертификатов не будут увольнять, а будут штрафовать на сумму от 600 евро до 1 тыс. 500 евро. Еще больший штраф придется заплатить за поддельный «зеленый пропуск».
В правительстве Италии заявили, что по состоянию на 16 сентября 13,9 млн работников уже имеют COVID-паспорт, этот документ отсутствует у 4,1 млн человек. За последние сутки в Италии подтвердили 5 тыс. 117 новых случаев инфицирования, умерли 67 больных.
Напомним, в августе эксперты Европейского союза признали, что украинские «ковидные» сертификаты из приложения «Дія» соответствуют европейским. Этот цифровой документ можно получить в приложении украинцам, прошедшим полный курс вакцинации.
Источник: ANSA