Обов'язкові COVID-паспорти для працюючих осіб запровадили в Італії. Фото: liga.net

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Обов’язкові COVID-паспорти для працюючих осіб запровадив уряд Італії.

В країні схвалили «зелену перепустку» на всіх працівників у державному та приватному секторах. Рішення уряду набуде чинності 15 жовтня. У постанові передбачили відсторонення від роботи після п’яти днів відсутності через те, що працівник не має COVID-паспорта. Про це повідомляє видання ANSA.

Передбачається, що з середини жовтня працюючим особам треба буде бути вакцинованим, зробити тест на «ковід» або надати доказ одужання від коронавірусної інфекції. Це дозволить відвідувати державні й приватні установи, магазини, бари та ресторани.

Робітників без «ковід"-сертифікатів не звільнятимуть, а штрафуватимуть на суму від 600 євро до 1 тис. 500 євро. Ще більший штраф доведеться заплатити за підроблену «зелену перепустку».

В уряді Італії заявили, що станом на 16 вересня 13,9 млн працівників вже мають COVID-паспорт, цей документ відсутній у 4,1 млн осіб. За останню добу в Італії підтвердили 5 тис. 117 нових випадків інфікування, померли 67 хворих.

Нагадаємо, у серпні експерти Європейського Союзу визнали, що українські «ковідні» сертифікати з додатку «Дія» відповідають європейським. Цей цифровий документ можна отримати в додатку українцям, які пройшли повний курс вакцинації.

Джерело: ANSA