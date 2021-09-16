Українці зможуть згенерувати цифрові COVID-сертифікати. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n160283-zgeneruvaty-cyfrovyy-covid-sertyfikat-ukrayinci-zmojut-u-veresni-yak-ce-zrobyty.html

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Згенерувати та друкувати цифровий COVID-сертифікат в Україні можна буде вже наприкінці вересня.

Це можна буде зробити на порталі «Дія». Зараз фахівці Міністерства цифрової трансформації працюють над розробкою послуги. COVID-сертифікат на порталі зможуть отримати громадяни України, у яких немає ID-карти або закордонного біометричного паспорта, а також не користуються додатком «Дія». Про це 16 вересня заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає прес-служба відомства.

Федоров запевнив, що згенерувати COVID-сертифікат на порталі дуже легко. Спочатку необхідно авторизуватися на порталі «Дія», а далі вибрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат». Потім треба підписати електронним підписом заяву на отримання сертифіката. При цьому на порталі можна скористатися як «Дія.Підписом», який можна згенерувати в цьому додатку, так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після цього портал відправляє запит в електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Його можна видрукувати, зберегти на телефоні або іншому пристрої й демонструвати QR-код з екрану.

В кінці поточного місяця на порталі «Дія» можна буде згенерувати тільки сертифікат вакцинації двома дозами. Згодом можна буде зробити сертифікат про негативний ПЛР-тест. Зараз фахівці Мінцифри працюють над розробкою і сертифікату вакцинації про часткову вакцинацію.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів продовжив дію зелених COVID-сертифікатів з 180 до 365 днів. В Україні діятимуть різні сертифікати: з інформацією про щеплення, негативний результат тестування, який діє 72 години, або одужання від коронавірусу.